El moment és ara: Llibertat per Öcalan

La Confederació General del Treball secunda des dels seus inicis, la Revolució Social de Rojava i Kobane, que ara s’anomena Confederació democràtica del Nord i Est de Síria, inspirada en el Confederalisme Democràtic proposat per Abdullah

Öcalan que defensa, entre altres propostes, l’ecologia, l’emancipació de les dones, l’autegestió i autogovern assembleari.

És per això que ens hem sumat a les successives campanyes per la llibertat de Öcalan, que es troba segrestat per l’Estat Turc des de 1999 en un règim d’extrem aïllament condemnat a cadena perpètua sense possibilitat de revisió ni llibertat condicional.

Durant aquests gairebé 22 anys, Öcalan, avui de 71 anys d’edat, a penes ha pogut rebre visites de la seva família ni tan sols dels seus advocats.

Recordem que Turquia ha demanat l’adhesió a la Unió Europea, el Comitè de la qual per a la Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa ja ha admès en un últim informe el 5 d’agost de 2020, que "el sistema d’aïllament en Imrali que s’aplica a Abdullah Öcalan es basa en un règim de tortura", instant el govern turc a concedir a Öcalan més ampli contacte amb l’exterior i menys confinament en solitari.

No podem continuar invisibilitzant aquests fets que han sobrepassat ja dues dècades. CGT es declara de partida anticarcelaria, màximament quan l’Estat Turc reconeix que Öcalan és un pres polític.

És per això que des de CGT, en aquest 10 d’octubre declarat pels Comitès de solidaritat amb el Poble Kurd, en els quals participem, com una jornada de lluita per l’alliberament immediat de Öcalan us animem a participar en aquesta i les successives accions que es posaran en marxa per a exigir al llibertat per a Öcalan. A més de participar en els comitès territorials de suport, fem una crida a sumar-se a la campanya que es posarà en marxa dimarts que ve 13 d’octubre per a exigir a l’Ambaixada de Turquia la llibertat immediata per a Öcalan. Adjuntem informació detallada de l’acció i saludem als diferents comitès de suport que han posat pancartes i s’han concentrat avui enfront de l’Ambaixada.

Si ho desitgeu, també podeu enviar-nos fotografies i vídeos en horitzontal exigint la llibertat de Öcalan, per a difondre’ls durant tot aquest temps que duri la campanya.

El moment és ara!

Llibertat immediata per Öcalan!