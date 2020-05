ONCE acomiada totes les seves mediadores de sordceguesa per a defensar “la viabilitat econòmica” de la seva Fundació

FOAPS (Fundació ONCE per a l’atenció a persones amb sordceguesa) prescindeix d’aquesta figura professional a tot l’Estat espanyol mitjançant un correu electrònic enviat a les vacances de Setmana Santa.

La FOAPS (Fundació ONCE per a l’atenció a persones amb sordceguesa) ha acomiadat aquesta setmana a totes les mediadores que prestaven serveis al territori espanyol, unes 90, deixant sense atenció a més de 500 persones sordcegues i les seves famílies. Ho va fer mitjançant un comunicat enviat per correu electrònic el dilluns dia 13, jornada no lectiva en moltes comunitats autònomes i, per tant, amb les professionals, els centres educatius i les famílies en període de vacances.

"La realitat que estem vivint fa inviable mantenir una situació que, de perllongar-se en el temps, posaria en perill la nostra estabilitat econòmica i, per tant, la continuïtat de la nostra Fundació", assenyala el comunicat pel qual se’ls notifica a les mediadores el seu acomiadament.

En el mateix document, la FOAPS dóna per finalitzat el curs escolar sense que hi hagi cap directriu al respecte ni per part de les comunitats autònomes ni per part de Govern espanyol. Argumenta l’empresa la "impossibilitat de poder atendre els nostres programes", sense referir-se a el fet que les treballadores van continuar desenvolupant la seva tasca fins a les vacances de Setmana Santa, adaptant les seves intervencions a les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies i recorrent a la col•laboració de les famílies. Aquest mateix treball és el que ara no se’ls permet fer, indicant que l’acomiadament és la millor de les opcions i que, tot i ser "una decisió difícil", el que cal buscar és "la viabilitat econòmica de la nostra Fundació" .

A més d’això, l’empresa estableix la finalització dels contractes a partir del dia 15 sense cap compromís ferm i per escrit que aquestes professionals tornaran als seus llocs de treball al setembre, amb l’inici de curs escolar, com passa tots els anys. De fet, de les 90 mediadores, al menys 20 d’elles tenien un contracte temporal per obra i servei, de manera que es troben, efectivament, en una situació d’acomiadament i no de cessament de la seva activitat com succeeix a les que tenen contracte fix discontinu.

Al prescindir d’aquestes professionals, les persones amb sordceguesa —tant nens com adults—, els centres educatius i les famílies queden sense un pilar fonamental per a l’accés a la informació, redundant en la ja de per si, vulnerable situació d’aïllament, ja que els usuaris d’aquesta entitat són sordcecs usuaris de la llengua de signes o d’un sistema d’alternatiu de comunicació.

Comunicat FASE-CGT:

http://cgtaeducacion.org/la-once-deja-en-la-calle-a-sus-mediadoras-de-sordoceguera/

Més informació: Sara Barja (Delegada de CGT a FOAPS i Sª General de secció a Sevilla i Andalusia)