Deixa de ser una illa CGT denuncia l’entrada de Mossos als centres educatius

Divendres 22 de març, diversos grups de Mossos d’Esquadra van entrar en centres escolars que normalment són col·legis electorals i altres que no ho són per tal de comprovar si hi havia simbologia de caràcter polític. Segons la Conselleria d’Interior seguien els acords de la Junta Electoral Central del dia anterior en què es demanava al conseller d’Interior, Miquel Buch, que donés instruccions als Mossos per retirar «dels edificis públics de l’administració de la Generalitat i de totes les entitats vinculades o dependents d’aquesta administració autonòmica» elements com «banderes estelades, llaços grocs o blancs amb ratlles vermelles» i també «fotografies de candidats o polítics, així com pancartes, cartells o qualsevol altre símbol partidista o que contingui imatges o expressions coincidents o similars». I els Mossos van actuar fent desaparèixer tot això, a més de llaços liles i senyeres en forma de llaç.

Des de Deixem de ser una Illa-CGT, rebutgem la intromissió d’aquest cos policial en les escoles i institut del nostre país, en la pràctica docent de mestres, professors i professores.



Fa molts anys que policies armats entren als nostres col·legis amb l’excusa de fer tallers diversos i continuem demanant que deixin d’entrar-hi armats, amb pistola i altres armes penjades del seu cos mentre fem «classe».

Però aquesta darrera ingerència que ara hem patit supera qualsevol acció passada. El darrer cop que la policia va fer una acció d’aquest tipus contra les instal·lacions escolars va ser l’1 d’octubre i tant aleshores com ara des de CGT rebutgem aquest tipus de pràctiques.

Arrancar, tapar, o esborrar símbols que les escoles i instituts han decidit penjar en les seves instal·lacions és negar la llibertat d’expressió i fer desaparèixer de forma absoluta l’autonomia dels centres. És per això que demanem tant a la Conselleria d’Interior com a la d’Ensenyament que tirin enrere aquest tipus d’actuacions contra l’escola d’aquest país i, si tenen les seves decisions intervingudes, pleguin i deixin clar en quin moment ens trobem.

Si les decisions d’intervenció, per part del conseller Buch, i de no fer res per part de Bargalló són la seva última paraula en aquest tema, aleshores no cal que esperem res més i, per dignitat, dimiteixin.

Des de CGT, davant d’aquest atac a la llibertat d’expressió, oferim els nostres espais en les cartelleres sindicals, obligatòries segons la Llei de llibertat sindical, per penjar-hi tot allò que sigui objecte de persecució i no negui les llibertat bàsiques individuals i col·lectives.

Deixa de ser una illa-CGT Ensenyament Tarragona

24 de març de 2019



Llaç tapat a Falset, realitzat feia set anys pels alumnes de l’institut